Frontale botsing in Leiderdorp, weg weer open Het ongeluk op de N446 in Leiderdorp | Foto: Robbert van Cleef

LEIDERDORP - Op de provinciale weg N446 in Leiderdorp zijn dinsdagmorgen twee auto's frontaal op elkaar gereden. Eén van de twee auto's is over de kop geslagen. Twee mensen raakten lichtgewond.

Het gaat om het weggedeelte tussen de rotonde Oude Spoorbaan en Provincialeweg/Persant Snoepweg. De weg werd afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels weer open. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond kwart over negen. Politie, ambulance en de brandweer zijn met een aantal voortuigen aanwezig. De inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.