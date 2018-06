Deel dit artikel:











Man opgepakt voor brand in beddenwinkel Noordwijk De brandweer bestreed het vuur in de beddenzaak. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Een 38-jarige Lissenaar is aangehouden in verband met de brand die 30 april woedde bij een beddenwinkel aan de Hoofdstraat in Noordwijk. Dat laat de politie weten.

Het vuur zou zijn ontstaan in een technische ruimte van de beddenwinkel. Vanwege de brand werd een restaurant in de Hoofdstraat ontruimd. Ook werden bewoners van vier omliggende woningen geëvacueerd. De brand leidde tot veel rook- en roetschade. De verdachte was te zien op camerabeelden. Die werden getoond in het opsporingsprogramma Team West. LEES OOK: 'Ik heb niet geslapen, van de schrik', bovenbuurman over brand Noordwijk