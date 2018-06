Moordenaar Haagse zakenman Victor ’t Hooft kreeg terecht DNA-gegevens

DEN HAAG - Remond P. heeft terecht het DNA-materiaal gekregen waar hij om had gevraagd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. P. wil met het materiaal bewijzen dat hij niet de moordenaar is van de Haagse vastgoedhandelaar Victor 't Hooft. De staat wilde het materiaal niet afstaan, maar kreeg eerder tijdens een kort geding de deksel op de neus. Dat was terecht, zegt het hof nu.

De 47-jarige Victor 't Hooft werd in november 2007 voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten bij zijn huis aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Remond P. uit Voorburg werd veroordeeld voor de moord op de vastgoedmagnaat. Hij kreeg in hoger beroep vijftien jaar cel. Maar P. heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Zijn DNA zat op de jas van de vrouw van 't Hooft. Maar volgens P. kwam dat omdat hij op dezelfde plek als de vrouw had getankt en het materiaal daardoor op haar jas terechtgekomen.



Amerikaanse expert

Om zijn onschuld te bewijzen nam hij een advocaat in de arm. Dat leidde ertoe dat P. vorig jaar augustus alsnog het digitale DNA-materiaal heeft gekregen.

'Dat is nu voor onderzoek bij een expert in de Verenigde Staten', zeggen zijn advocaten dinsdag tegen Omroep West. Over de stand van het onderzoek kunnen ze niks zeggen. 'Dat loopt nog steeds. We hebben de gegevens pas medio vorig jaar gekregen en er een kort geding over moeten voeren. Daardoor heeft het onderzoek een tijd stil gelegen.'



Andere onderzoeksmethode dan NFI

De Amerikaanse expert zou een nieuwe onderzoeksmethode gebruiken, die door het NFI niet is toegepast in de zaak tegen P. Hij hoopt dat daar nieuwe informatie uitkomt, die hem vrijpleit.

Ook heeft hij zijn hoop gevestigd op een onderzoek naar gerechtelijke dwalingen van rechtspsycholoog Peter van Koppen. 'Ook wanneer dat klaar is kunnen we niet zeggen', aldus advocaten Carry Knoops-Hamburger en Geert-Jan Knoops.



'Het is heel zwaar voor hem'

In de tussentijd zit Remond P. nog steeds in de gevangenis. 'Het gaat naar omstandigheden heel goed met hem. Hij houdt de moed er in, al is het heel zwaar voor hem. Maar hij hoopt aan het einde van de rit, wanneer dan ook, zijn naam te kunnen zuiveren', aldus de advocaten.

De advocaten hebben na het kort geding het DNA-materiaal al gekregen. Maar het Openbaar Ministerie ging toch in hoger beroep. 'Het is een formaliteit, maar voor de staat waarschijnlijk een principiële kwestie', zeggen ze. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kon dinsdagochtend nog niet reageren op de uitspraak van het hof.