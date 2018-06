Gewelddadige straatrovers in Pijnacker maken horloge buit

PIJNACKER - Een inwoner van Pijnacker is begin dit jaar het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Drie mannen hebben hem mishandeld en zijn er vandoor gegaan met zijn horloge. De verdachten zijn gefilmd door een bewakingscamera in de buurt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 juni.

Het slachtoffer komt aan het begin van de nacht van 12 op 13 januari thuis aan het Kamille-Erf in Pijnacker. Zijn vriendin zet hem bij zijn woning af en gaat daarna de auto parkeren. Plotseling komen er drie mannen op hem af rennen.

Ze pakken hem in een wurggreep vast en schoppen hem terwijl hij op de grond ligt. De man loopt daardoor blauwe plekken en schaafwonden op. Hij hoort de drie naar elkaar roepen dat ze moeten schieten, maar hij kan niet zien of ze een wapen bij zich hebben.



Getuige grijpt in

Op het moment dat het slachtoffer wordt beroofd, rijdt er een auto langs. De bestuurder ziet dat er iets aan de hand is en blijft even staan. Eén van de daders loopt naar hem toe en zegt dat hij door moet rijden. De bestuurder rijdt dan even door, maar zet zijn auto dan toch in zijn achteruit om de daders in het licht te zetten.

De daders gaan er op dat moment vandoor. Ze nemen het horloge van het slachtoffer mee en rennen weg. In hun haast botsen twee van hen tegen elkaar aan, waardoor er één tegen een geparkeerde auto aan valt. De getuige gaat nog achter de daders aan, maar hij kan ze niet achterhalen.



Mogelijk in een auto

Op de bewakingsbeelden zijn de drie verdachten te zien. Vlak voordat ze de straat in komen rennen, rijdt er een auto langs. De vraag is of ze daar in zaten. De auto rijdt daarna weer de andere kant op en de daders rennen na de beroving diezelfde kant op.

De politie komt graag in contact met mensen die de mannen herkennen of die meer weten over de beroving. Ook informatie over de auto is welkom.



Herkent u de verdachten?

