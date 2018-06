Politie zoekt eigenaren van sieraden

GOUDA - Tijdens de doorzoeking van het huis van een verdachte heeft de politie van Gouda een aantal sieraden gevonden, die mogelijk zijn gestolen tijdens één of meerdere woninginbraken. De zoektocht is naar de eigenaren van de sieraden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De spullen zijn op de foto gezet en die zijn boven dit bericht te zien.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl