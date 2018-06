Mannen stelen spiegels van geparkeerde scooter in Rijswijk

RIJSWIJK - Twee mannen hebben de spiegels van een geparkeerde scooter gestolen aan de Ocarinalaan in Rijswijk. Daarbij zijn ze duidelijk in beeld gebracht door een bewakingscamera.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op zaterdag 21 april. Op de beelden is te zien hoe de mannen aankomen bij de scooter. Eén van de twee stapt af, draait de linkerspiegel van de scooter af en schroeft die op hun eigen scooter. Daarna steelt hij ook de rechterspiegel en die verdwijnt in de buddyseat. Vervolgens vertrekken de mannen.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem