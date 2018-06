Contactloos betaald met gestolen pinpas in Den Haag

DEN HAAG - Aan het einde van de werkdag ontdekt een 19-jarige man dat zijn portemonnee uit zijn tas is gestolen. Op dat moment is er al meerdere keren contactloos betaald met zijn pinpas. Tijdens één van de transacties zijn duidelijke beelden van de verdachte gemaakt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De eigenaar van de portemonnee is op 10 april aan het werk in de apotheek aan het Alphons Diepenbrockhof in Den Haag. De apotheek wordt op dat moment verbouwd. De kans is groot dat er iemand naar binnen is gelopen en in een onbewaakt ogenblik de portemonnee heeft gestolen.

Er is een aantal keer betaald met zijn pinpas: bij een tabakswinkel, een snackbar en de Albert Heijn aan het Loosduinse Hoofdplein. Op beelden van die winkel is te zien hoe een man aan komt fietsen, bij de servicebalie pakjes sigaretten afrekent en weer vertrekt.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem