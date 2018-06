Waar is de vermiste Wilma van der Steen uit Den Haag?

DEN HAAG - De 47-jarige Wilma van der Steen uit Den Haag is al ruim een maand vermist. Ze is op een ochtend van huis vertrokken en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Haar familie en de politie maken zich grote zorgen om haar.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Wilma vertrekt op maandag 7 mei om 6.00 uur ’s morgens op de fiets vanaf haar huis aan de Puccinistraat in Den Haag Loosduinen. Ze heeft geen persoonlijke spullen of telefoon meegenomen. Het is niet bekend waar ze heen is gegaan en waarom ze is vertrokken.

De familie van Wilma is erg ongerust en hoopt op een teken van leven van haar. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en diverse tips onderzocht, maar er is nog geen spoor gevonden. Daarom komt de recherche graag in contact met iedereen die Wilma op of na 7 mei nog heeft gezien of gesproken, of met mensen die weten waar ze nu is.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem