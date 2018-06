Buurt ingezet om ongeregeldheden tijdens WK te voorkomen

ME arresteert jongeman nadat feestvreugde omslaat in confrontatie met politie | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft in Den Haag afspraken gemaakt met verschillende buurtpreventieteams, om te voorkomen dat bij het WK voetbal ongeregeldheden ontstaan. Dat is één van de maatregelen die de gemeente Den Haag neemt om het rustig te houden tijdens het WK.

Door deze maatregelen te treffen hoopt de gemeente een herhaling van de rellen van november vorig jaar te voorkomen. Die ontstonden in de Schilderswijk nadat Marokko zich voor het wereldkampioenschap had gekwalificeerd. Elf relschoppers kregen toen een gebiedsverbod opgelegd. Voor hen geldt dit verbod ook tijdens het WK op de eerste drie speeldagen van Marokko. Als het land verder komt in het toernooi blijven de gebiedsverboden langer van kracht.



Kijken op beeldschermen

Tijdens het WK, dat tussen 14 juni en 15 juli in Rusland plaatsvindt, worden in Den Haag kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals voetbaltoernooien en bijeenkomsten waar mensen met elkaar naar wedstrijden kunnen kijken. Televisieschermen mogen trouwens niet naar de weg gericht worden, omdat de gemeente bang is dat anders het verkeer wordt gehinderd.

Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) door middel van het lik-op-stukbeleid ervoor zorgen dat strafzaken tegen mensen die toch de fout in gaan, zo snel mogelijk behandeld worden.





