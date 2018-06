Kogels gingen dwars door de winkel heen; 'onvoorstelbaar'

DELFT - Ze zijn nog steeds onder de indruk. Eigenaresses Christa van der Voort en Bianca Dries vegen glasscherven weg en nemen de schade op. Hun winkeltje Sisters in Delft werd afgelopen nacht onder vuur genomen. In de glazen voordeur zitten kogelgaten en de kogels hebben kasten helemaal achterin de zaak geraakt. 'Het schijnt met een machinegeweer afgevuurd te zijn', zegt Christa van der Voort.

De Molslaan en de Beestenmarkt in Delft werden in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door schoten. Daarbij raakte twee panden beschadigd, waaronder bijouteriewinkel Sisters. Bianca Dries had in eerste instantie niet eens in de gaten wat er aan de hand was. 'In eerste instantie zag ik niets. Toen liep ik naar voren en zag allemaal glas liggen. Ik had mijn bril niet op en het rolluik was nog naar beneden dus ik zag eerst helemaal geen gaten', zegt ze zichtbaar aangedaan. 'Maar die gaten zitten er dus wel.'

De kogels gingen dwars door de zaak heen. Bianca: 'Onvoorstelbaar, tot aan de kaarsenkast aantoe. Ik weet niet hoeveel meter dat is, maar ik denk toch zeker twaalf of dertien meter. We zitten hier net en er werken allemaal meiden. Ook staan we hier wel eens alleen. Echt veilig voel ik me niet.'

Maximaal twee weken gesloten

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt besloten om de horecazaak en de sieradenwinkel voor maximaal twee weken te sluiten. 'Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om de politie en het OM gelegenheid te geven inzicht te krijgen in de situatie.' Dat zei de Delftse burgemeester tijdens een persconferentie dinsdagmiddag.

Volgens Van Bijsterveldt is de sluiting van beide zaken in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen en die van de directe omgeving. Ook wordt in de komende dagen onderzocht of er extra cameratoezicht moet komen. Wel is besloten dat de politie extra gaat surveilleren. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht van het incident, aldus de burgemeester. Wel kon ze melden dat de gebeurtennisen van dinsdagochtend bij het grootschalig onderzoek naar de eerdere schietincidenten in mei van dit jaar worden betrokken.

Niet de eerste kogelregen

Het is niet voor het eerst dat in Delft geschoten werd. Begin mei werden coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat geraakt. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot vervolgens de zonnestudio en de coffeeshop te sluiten. Een week later ontplofte bij dezelfde coffeeshop een handgranaat. Of er een verband tussen de incidenten bestaat in niet bekend.

