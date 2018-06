Albert Heijn waarschuwt voor lekkende ontstopperflessen

Albert Heijn is een van de grootste supermarktketens van Nederland. (Foto: ANP).

REGIO - Albert Heijn waarschuwt dat de doppen van zijn flessen ontstopper niet goed sluiten. Hierdoor kunnen mensen de bijtende vloeistof op hun lichaam krijgen. Door het euvel werkt de kindveilige sluiting mogelijk niet.

Het gaat om de AH Vloeibare Ontstopper 500 ml. De supermarkt adviseert daarom om de flessen onmiddellijk buiten bereik van kinderen op te slaan.

Consumenten krijgen hun geld terug als zij de fles terugbrengen naar de winkel. Het advies is om de fles in dat geval eerst te legen of de dop stevig aan te draaien, omdat de fles kan lekken tijdens het vervoer.



Huid spoelen bij aanraking

Als de vloeistof in aanraking komt met het lichaam dan moet diegene volgens AH de huid goed spoelen en de veiligheidsinstructies op het etiket goed lezen.