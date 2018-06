Persverklaring Delftse burgemeester na weer een kogelregen

DELFT - De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft dinsdagmiddag een persverklaring naar aanleiding van een nieuwe kogelregel in de stad gegeven. Delft werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door schoten in de Molslaan en op de Beestenmarkt.

Begin mei was het ook al raak. Toen werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat in Delft doorzeefd met kogels. Een week later ontplofte er rond 5.15 uur een handgranaat bij dezelfde coffeeshop in de Peperstraat.

Of er een verband is tussen deze incidenten, kan de politie nu nog niet zeggen. 'We doen buurt- en sporenonderzoek en spreken getuigen. We hopen dat dit meer helderheid brengt.'

De persverklaring is inmiddels afgelopen. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft besloten om de horecazaak en de sieradenwinkel die in de nacht van maandag op dinsdag door een kogelregen werden geraakt voor maximaal twee weken te sluiten. 'Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om de politie en het OM gelegenheid te geven inzicht te krijgen in de situatie.' Lees hier alles over de persverklaring van de burgemeester.