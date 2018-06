Delftse burgemeester: 'Horecazaak en sieradenwinkel voorlopig gesloten'

DELFT - De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft besloten om de horecazaak en de sieradenwinkel die in de nacht van maandag op dinsdag door een kogelregen werden geraakt voor maximaal twee weken te sluiten. 'Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om de politie en het OM gelegenheid te geven inzicht te krijgen in de situatie.' Dat zei de Delftse burgemeester tijdens een persconferentie dinsdagmiddag.

Volgens Van Bijsterveldt is de sluiting van beide zaken in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen en die van de directe omgeving. Ook wordt in de komende dagen onderzocht of er extra cameratoezicht moet komen. Wel is besloten dat de politie extra gaat surveilleren.

Volgens de burgemeester is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht van het incident. Wel kon ze melden dat de gebeurtennisen van dinsdagochtend bij het grootschalig onderzoek naar de eerdere schietincidenten in mei van dit jaar worden betrokken.

Bezorgdheid

Zeker twee panden, waaronder een bijouteriewinkel, werden door kogels geraakt. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Verschillende straten in het centrum van de stad werden afgesloten. Burgemeester Marja van Bijsterveldt sprak dinsdagochtend met betrokkenen over de schoten. Daarover zegt de burgemeester tijdens de persconferentie dat er veel bezorgdheid heerst bij eigenaren, omwonenden en ondernemers.

'Ook heersen er veel vragen', aldus de burgemeester. 'Op veel van deze vragen hebben we nog geen antwoorden, want de zaak is nog in onderzoek. Ik sta in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en zodra er meer informatie is zullen we dat delen.' Van Bijsterveldt: 'Ik begrijp de bezorgdheid van de Delftse inwoners heel goed. Ik deel hun boosheid en bezorgdheid. De daders hebben niet alleen andermans eigendom aangetast, ze hebben ook inbreuk gepleegd op het gevoel van veiligheid van alle Delftenaren.'

'Dit soort intimiderend gedrag is onacceptabel.'

Het OM laat in een verklaring weten dat er een onderzoek in gestart. Het onderzoeksteam dat zich met het incident gaat bezighouden bekijkt ook de eerdere incidenten in Delft. Volgens het Openbaar Ministerie worden de zaken apart van elkaar onderzocht. 'Maar mochten er dwarsverbanden zijn dan zullen die op deze wijze worden opgemerkt', aldus de verklaring. 'Op dit moment wordt nog met alle mogelijke scenario's rekening gehouden.' De politie en het OM nemen de zaak hoog op. 'De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding, dit soort intimiderend gedrag is onacceptabel.'

Het is niet voor het eerst dat Delft wordt opgeschrikt door een kogelregen. Begin mei was het ook al raak in Delft. Toen werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels. Een week later ontplofte er rond 5.15 uur een handgranaat bij dezelfde coffeeshop in de Peperstraat.