Water wint Battle of the Beach zandkastelen Battle of the Beach (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De vijfde Battle of the Beach ofwel de slag om het strand, is vanmiddag zoals verwacht geëindigd in een waar slagveld. Tientallen zandkastelen op het strand bij Noordwijk moeten allemaal het onderspit delven tegen het stijgende zeewater. Maar daar ging het natuurlijk ook om. Want de organiserende waterschappen wilden de schoolkinderen juist laten zien hoe sterk de kracht van het water is.

'Met waar teamwerk laten we zien hoe je het beste zandkasteel moet bouwen', zegt leerkracht Marion Vermeulen uit Gouda. 35 van de 450 kinderen die bij Langevelderslag de strijd met de zee aangaan komen van haar Koningin Wilhelminaschool. De Goudse leerlingen hebben ervaring met water, zegt ze. En een uitgekiende strategie, zegt één van de kinderen tijdens het graven: 'Vóór het kasteel komen een paar grachten, dan komt daar al het water in.'

Golven beuken tegen de gracht Net als hun naamgever staat de school voor een stevig en manhaftig optreden, ook tegen de elementen. De golven beuken heel lang tegen de kasteelgracht en de dijk daarachter. Tot op het laatst houdt één van de vier Goudse zandkastelen stand in het wassende water, ook de trotse initialen van schelpen 'KWS' spoelen uiteindelijk toch weg. Maar het ging gelukkig niet om winnen. 'Al in de bus hadden de kinderen het over de kracht van het water', zegt juf Marion. 'En we hebben toch een leuke middag gehad?'