Leiderdorper maakt huisvestingsplan voor ouderen: politiek neemt idee over

LEIDERDORP - Er moeten in Leiderdorp veel meer gelijkvloerse koopappartementen voor ouderen komen. Dat vindt Leiderdorper Bob Reidsma, die zelf veel met ouderen werkt. En hij weet ook al precies waar die appartementen zouden moeten komen. Het nieuwe college van B&W in Leiderdorp gaat nu serieus met zijn idee aan de slag.

Leiderdorp is snel aan het vergrijzen. Het percentage ouderen ligt tien procent hoger dan het landelijk gemiddelde. En die ouderen blijven nu vaak lang in een eengezinswoning wonen, waardoor er nauwelijks koopwoningen voor jonge gezinnen te vinden zijn. 'Maar ook voor de ouderen is er te weinig', weet Bob Reidsma.

'Ik denk dat er een enorme behoefte aan is', zegt Reidsma. 'Als vrijwilliger kom ik veel in contact met ouderen en ik zie dan dat het traplopen zwaar wordt, zeker als je een heupoperatie hebt gehad. Die mensen willen graag gelijkvloers wonen, mara dat is niet te vinden in Leiderdorp.'



Bouwen voor ouderen

Daarom dringt hij er bij het nieuwe college van B&W op aan om ook voor ouderen te bouwen. 'Je hoort wel dat er geen plek zou zijn, maar als je creatief bent kan er best veel.'

Zo denkt hij bijvoorbeeld aan het terrein waar nu de milieustraat in Leiderdorp is. 'Als je die zou verplaatsen en je sloopt de gebouwen die nu leeg staan, dan kun je er zo'n zestig tot tachtig gelijkvloerse appartementen bouwen.' Ook bedrijventerrein de Baanderij komt wat Reidsma betreft in aanmerking voor woningbouw. 'Want wat is er nou mooier dan wonen aan de Zijl in Leiderdorp?'

