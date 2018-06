'Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie'

Islamitische basisschool Er-Risèlèh in Leiden

LEIDEN - Islamitische basisscholen zijn goed voor de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. De scholen zorgen ervoor dat kinderen zich geborgen voelen en bereiden hen bovendien voor op de Nederlandse maatschappij. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Marietje Beemsterboer. Dinsdag promoveerde zij aan de Universiteit Leiden.

'Het vooroodeel dat Islamitische basisscholen de integratie van een kind zouden belemmeren klopt niet', aldus de promovenda. Volgens haar proberen de scholen juist een goede balans te vinden tussen de islam en de voorbereiding van een kind op leven binnen de Nederlandse maatschappij.

Wel verschillen de basisscholen met islamitische grondslag onderling heel sterk. Dat komt volgens Beemsterboer vooral omdat scholen op bepaalde vlakken zelf keuzes mogen maken. Als voorbeeld noemt ze muziekles. Bij de ene school doen ze daar wel aan, maar op de andere niet.

Keuzevrijheid





‘Omdat de scholen steeds dansen op het koord tussen islam en de Nederlandse samenleving, voelen de islamitische ouders zich gehoord', zegt ze. Zo zou een “strikte” school aan de wettelijke eisen van het Nederlandse onderwijs voldoen, maar hun keuzevrijheid vaker islamitisch zijn. 'Dit zal vooral zichtbaar zijn in gescheiden gymlessen, het dragen van de hoofddoek en naleving van islamitische voorschriften.'

Beemsterboer voerde 75 gesprekken op 19 islamitische basisscholen. Het viel de onderzoekster op dat alle scholen die in het onderzoek zijn meegenomen, de Nederlandse cultuur steeds belangrijker vinden. Zo bleek in de gesprekken vaak dat de scholen iets minder streng waren geworden.



Voorbereiden op middelbare school

Volgens de promovenda wordt het beleid op de basisscholen ook deels bepaald doordat de kinderen na de basisschool bijna allemaal naar een niet-islamitische middelbare school moeten gaan. In Nederland bestaan maar twee islamitische middelbare scholen. Beemsterboer: ‘Er wordt dus intern op de scholen een continue dialoog gevoerd over heel veel zaken. Ze willen zowel aansluiten bij de diverse islamitische stromingen, als voorbereiden op de openbare of christelijke middelbare school.’