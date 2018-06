Minder treinen van en naar Den Haag HS door politieonderzoek

DEN HAAG - Van en naar station Den Haag Holland Spoor rijden dinsdagavond minder treinen door de inzet van hulpdiensten. Volgens de NS duurt de stremming tot ongeveer 20.00 uur.

De politie in Den Haag laat op Twitter weten in de omgeving van station Hollands Spoor op zoek te zijn naar een persoon. Deze persoon is de bestuurder van een gestolen auto en is na een aanrijding aan de Waldorpstraat gevlucht.

Reizigers wordt aangeraden om de tram tussen Den Haag Mariahoeve, Rijswijk, Delft, Delft-Zuid te nemen.