Treinverkeer Den Haag HS enige tijd verstoord door politieonderzoek

DEN HAAG - Het treinverkeer van en naar station Den Haag Holland Spoor is dinsdagavond enige tijd verstoord geweest door de inzet van hulpdiensten. Volgens de NS neemt de vertraging af en rijden de treinen om 20.00 uur weer normaal.

De politie in Den Haag liet op Twitter weten in de omgeving van station Hollands Spoor op zoek te zijn naar een persoon. Deze persoon is de bestuurder van een gestolen auto en is na een aanrijding aan de Waldorpstraat gevlucht. De politie laat weten dat de bestuurder niet gevonden is. De Recherche onderzoekt het voorval.