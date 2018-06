Burgemeester van het Westland worden? Hier moet je aan voldoen

WESTLAND - De nieuwe burgemeester van het Westland moet een ambassadeur zijn voor de regio in binnen- en buitenland, een harde werker, integer, onafhankelijk, verbindind en stressbestendig. Dat blijkt uit de profielschets die dinsdagavond door de vertrouwenscommissie aangeboden werd aan Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De profielschets is volgens mediapartner WOS tot stand gekomen na 'intensief overleg' tussen de fractievoorzitters van de negen politieke partijen in het Westland. Ook de Veiligheidsregio, wethouders, ondernemingsraad, de griffier en waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne mochten meepraten.

Daarnaast is aan inwoners, bedrijven en instellingen via een online enquête gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ook zijn de kinderprofielschetsen gebruikt die op meerdere basisscholen zijn gemaakt.



Relavante ervaring en taalkundig

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar iemand met academisch werk- en denkniveau, die relevante ervaring heeft opgedaan in een bestuurlijke omgeving, vergelijkbaar met het Westland. Ook moet deze nieuwe eerste burger beschikken over een goed netwerk en het Engels en Duits goed beheersen.

Het is wenselijk dat de nieuwe burgemeester zo snel mogelijk in het Westland gaat wonen, alleen moet diegene wel op zoek naar een eigen woning. Er is namelijk geen ambstwoning beschikbaar.



Vanaf 1 januari

Dinsdagavond werd de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad en overhandigd aan Jaap Smit, commissaris van de Koning . Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 1 januari volgend jaar begint.