Collegekledij voor nieuwe wethouders

DEN HAAG - De nieuwe wethouders van Den Haag hebben speciale kleding gekregen voor hun collegevergaderingen. De kledij hing klaar bij de eerste officiële vergadering als college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Pauline Krikke had besloten dat het wel wat stoffig was om saaie naambordjes bij stoelen neer te zetten. Daarom had ze speciale t-shirts laten drukken met een groepsfoto van het college en een naam. Zo wist iedereen keurig zijn of haar stoel te vinden.

De burgemeester had er zelf trouwens ook eentje. Misschien om te voorkomen dat één van de nieuwbakken wethouders op haar stoel zou gaan zitten.



Kleding nu ook in de raad?

Het is overigens niet bekend of dit blijft bij een eenmalige actie, of dat de collegekleding het nieuwe politieke uniform wordt dat ook bij de gemeenteraadsvergaderingen gedragen gaat worden.