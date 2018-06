17-jarige Sara onderzoekt Trump en Poetin

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoe doen Trump en Poetin dat toch, dat bespelen van de media? Op die vraag probeerde de 17-jarige Sara Haverkamp uit Alphen aan den Rijn een antwoord te vinden. Blijkbaar deed ze dat goed, want dinsdag werd haar werk onderscheiden met de prijs voor het beste profielwerkstuk van Nederland.

Naar eigen zeggen schreef ze bewust over een onderwerp dat met media te maken had. 'Het onderwerp lag elke dag voor m'n neus, want het stond dagelijks in de krant.' Toch had Sara nooit verwacht dat ze binnen het schoolprofiel Cultuur & Maatschappij de beste van Nederland zou worden. 'De andere twee finalisten hadden een documentaire gemaakt. Ik dacht daarom dat ik derde zou worden', zegt ze. Toch won ze een studiebeurs ter waarde van tweeduizend euro.

Niet alleen heeft Sara de studiebeurs gewonnen, ook hoort ze woensdag of ze slaagt voor het vwo. 'Dat kan eigenlijk niet meer mis gaan na vanavond', lacht ze. 'Alleen economie ging niet zo goed, maar als het goed is kan ik dat compenseren.' Als ze slaagt voor haar middelbare schooldiploma is de tiener van plan om communicatie te gaan studeren.



337 profielwerkstukken

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) beoordeelde dit jaar in totaal 337 profielwerkstukken, afkomstig van 155 verschillende scholen. De KNAW Onderwijsprijs wordt voor het tiende jaar op rij uitgereikt. Met de prijs wil de akademie benadrukken dat inspirerend onderwijs bij de jeugd de basis legt voor de ontwikkeling van de wetenschap.