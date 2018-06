Forse vernielingen bij roeibaan: zeker 15.000 euro schade

ZEVENHUIZEN - Op de Willem-Alexander roeibaan in Zevenhuizen zijn afgelopen weekend grote vernielingen aangericht. Volgens Patrick de Vos, beheerder van de roeibaan, is de schade dinsdag vastgesteld op zo'n vijftienduizend euro. 'Dit is geen bushokje-intrap-vandalisme meer.'

Toen Patrick de Vos maandagochtend bij de roeibaan aankwam, kon hij zijn ogen niet geloven. Vandalen waren flink tekeer gegaan op de startbaan van de Willem-Alexander roeibaan. 'Zo'n beetje alle startlichten zijn kapot getrapt of in het water gegooid, de speakers liggen aan duigen en er is een ruit ingegooid', vertelt Patrick.

'De politie, Staatsbosbeheer en ikzelf hebben dinsdag de schade opgenomen en dat moet zeker vijftienduizend euro zijn', aldus Patrick. 'Het gaat om hele specifieke apparatuur. Ik heb al contact gehad met het bedrijf dat onze apparatuur heeft gemaakt en zij hebben nog nooit meegemaakt dat er zoveel schade bij één roeibaan is geleden. Niet echt een status om trots op te zijn.'



Zwemmende jongeren

Patrick heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij weet niet zeker wie de vernielingen hebben aangericht, maar vermoedt dat het jongeren zijn geweest. 'Waarschijnlijk jongens van veertien of vijftien jaar die daar hebben gezwommen en om de een of andere manier kwaad wilden.'

En dat zwemmen bij startlocatie is niet de bedoeling. 'Het is een afgesloten gebied waar het verboden is te zwemmen', legt Patrick uit. 'Het is vaker gebeurd dat mensen gewaarschuwd werden, maar dat is nu klaar. Wie zich op de afgesloten locatie bevindt, wordt meteen bekeurd.'



Meld je met meer informatie

Nu is het zaak om de roeibaan weer zo snel mogelijk startklaar te krijgen. 'Maar ik ben bang dat dat nog wel even gaat duren', zegt Patrick. 'We hopen in ieder geval dat mensen zich bij ons melden met meer informatie, zodat we weten wie dit gedaan hebben.'