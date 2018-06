‘Meer vuurwerkvrije zones in Den Haag’

DEN HAAG - Den Haag moet het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling flink uitbreiden. Dat wil de PvdA in de Haagse gemeenteraad. De oppositiepartij krijgt bijval van collegepartij GroenLinks. Ook coalitiegenoot D66 staat open voor het instellen van meer vuurwerkverboden. De partijen willen hiermee vuurwerkoverlast voorkomen.

In Den Haag zijn nu al 23 plekken waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Dat gaat om gebieden rondom ziekenhuizen en kinderboerderijen. Volgens de PvdA moet ook op een aantal plekken in de stad waar de vuurwerkoverlast groot is, een vuurwerkverbod gaan gelden. Dat gaat de partij woensdagavond voorstellen tijdens een debat van een raadscommissie van de gemeenteraad over de jaarwisseling.

‘De jaarwisseling is een gezellig feest en dat moet het ook blijven’, zegt PvdA-fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. ‘Maar op sommige plekken is de overlast groot. Daar zouden we een vuurwerkvrije zone in moeten stellen. We kunnen beginnen met een vuurwerkverbod op bijvoorbeeld vijf plekken waar bewoners veel last hebben van vuurwerk.’

'Alles inzetten tegen vuurwerkoverlast'





Ook collegepartij GroenLinks ziet wel wat in het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones. ‘Zeker nu het kabinet heeft aangegeven dat het geen landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk en sierpijlen gaat invoeren, moeten we alle instrumenten inzetten die we hebben om vuurwerkoverlast tegen te gaan’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Daar horen vuurwerkvrije zones ook bij.’

D66 staat hier ook voor open maar is wel terughoudender. De partij vindt het vooral belangrijk dat er draagvlak is in een buurt voor een verbod op het afsteken van vuurwerk. ‘We moeten niet alles van bovenaf opleggen’, zegt D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf. ‘Daarnaast vraag ik mij af of er voldoende politieagenten zijn om te handhaven als er meer vuurwerkvrije zones komen.’



Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Van der Werf wijst op de achttien vrijwillige vuurwerkvrije zones waar Den Haag vorig jaar mee heeft geëxperimenteerd. In deze zones maken bewoners onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk in een bepaalde straat of een pleintje. Ze moeten er zelf voor zorgen dat iedereen zich houdt aan de afspraken, de politie handhaaft het verbod niet.

Van der Werf: ‘De reacties van de meeste initiatiefnemers van deze zones waren positief, was te lezen in een evaluatie van burgemeester Krikke. Ik vind dat we hiermee door moeten gaan.’ Ook GroenLinks wil het experiment verder uitrollen over de stad.



PvdA: 'Vrijwillige zones werken niet'

De PvdA is minder enthousiast. Volgens de partij kan een vrijwillige vuurwerkvrije zone leiden tot ruzie en andere problemen omdat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn en de politie niet handhaaft. ‘In de Thijssestraat was vorig jaar bijvoorbeeld ook een vrijwillige vuurwerkvrije zone maar daar is het niet goed verlopen’, zegt Bartman. ‘Er werd juist meer vuurwerk afgestoken en borden van de gemeente waarop stond dat het om een vuurwerkvrije zone gaat, zijn in de fik gestoken. Hier hebben bewoners veel overlast ervaren.’ Krikke erkent de problemen in de Thijssestraat en bekijkt of er dit jaar extra maatregelen genomen kunnen worden.

Voor de PvdA zijn de problemen in de Thijssestraat het bewijs dat vrijwillige zones niet werken. ‘Ze lossen niets op,’ vindt Bartman. ‘Ze werken alleen daar waar de problemen toch al niet zo groot zijn. Op plekken waar de overlast echt groot is, werkt vrijwilligheid niet. Daar moet een verbod opgelegd worden zodat de politie kan optreden.’

LEES OOK: Burgemeester Krikke wil meer vuurwerkvrije zones