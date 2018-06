West Wekker: Kan de vlag uit? Scholieren horen uitslag eindexamen

REGIO - Goedemorgen! Lekker geslapen? Wrijf de slaap uit je ogen en lees jezelf op de hoogte met deze West Wekker. En hoor jij vandaag de uitslag van je eindexamen? Dan wensen wij je heel veel succes!

1. Geslaagd of gezakt? Vandaag weten scholieren van de middelbare school of de vlag uit kan.

Het is één van de belangrijkste en spannendste momenten als scholier op de middelbare school. Heb ik straks eindelijk dat diploma in handen? Vandaag weten ze het, want na lange nakijksessies van de leraren worden de uitslagen van het eindexamen bekendgemaakt. Succes allemaal!

2. Finale van het WK Zandsculpturen

Wie wint het WK zandsculpturen? Dat moet vandaag duidelijk worden. De kunstenaars van de acht deelnemende landen zijn ruim een week met hun kunstwerk bezig geweest. Vanmiddag maakt de jury de winnaar bekend.

3. Voetbalwedstrijd tussen G-Team en Haagse Raadsleden

Ter afsluiting van het huidige voetbalseizoen spelen de raadsleden en wethouders van de gemeente Den Haag vanavond tegen het G-team van HVV Hercules. Tijdens de wedstrijd wordt Gijs van Wijk herdacht. Hij overleed op vakantie in december en was vooral een bekende binnen het G-voetbal.

4. Nationale buitenspeeldag: vernieuwde Speelbossen in het Haagse Bos

Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag hebben de speelbossen 'Robin Hood' en 'Huttenbos' in het Haagse Bos geheel vernieuwd. Dit wordt vandaag gevierd tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Speelbos Robin Hood is een speelbos met toestellen, kabelbanen en klimwanden; Speelbos Huttenbos is juist gevuld met 'speelaanleidingen'. Dit speelbos kenmerkt zich door houten beelden van bosdieren en is een plek waar kinderen naar hartenlust hutten kunnen bouwen.

Weer: In de ochtend is het voornamelijk bewolkt, maar het blijft wel droog. 's Middags breekt de zon zo nu en dan door en wat het ongeveer achttien graden.

Vanavond op TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept deze nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor 'de gewone burger' mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij via het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.