'Ik heb een vreugdedansje gedaan'; Café Foots krijgt nieuwe bovenburen

Muziekcafé Foots | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De ruzie tussen twee buurtbewoners en Muziekcafé Foots aan de Reinkenstraat in Den Haag lijkt ten einde te zijn gekomen. Vanaf augustus nemen nieuwe buren hun intrek in het appartement boven het café. 'Ik ben heel erg opgelucht', zegt uitbaatster Soesila Sewratan tegen mediapartner Den Haag FM. 'Het gedoe lijkt nu eindelijk over te zijn. Ik kan nu eindelijk gewoon weer mijn winkeltje draaien.'

'Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet heel erg blij ben, want dat ben ik namelijk wel. Ik heb zelfs een vreugdedansje gedaan toen ik hoorde dat het huis boven mijn café te koop staat.' De onderneemster vertelt op Den Haag FM dat ze twee weken geleden driehonderd berichtjes en veel telefoontjes kreeg van mensen die haar vertelden dat het huis op Funda stond. Toch blijft de onderneemster nuchter. 'Dit verhaal kent geen winnaars. Ze hebben hier niet lekker gewoond. Het heeft mij bijna mijn huwelijk en mijn volledige omzet gekost en ik ging gebukt onder de stress. Dit is echt voor niemand leuk geweest.'

Boete Eerder dit jaar kreeg Sewratan van de gemeente een boete van 10.000 euro, omdat de muziek in haar café te hard stond. Een klachtenregen van haar nieuwe bovenburen bleek aanleiding om geluidsmetingen te doen. Sewratan trok daarbij aan het kortste eind en moest de befaamde live muziekavonden afblazen. In april plaatsten de buren een camera die direct gericht stond op het terras van haar café. Destijds zei de onderneemster tegen Den Haag FM dat gasten wegbleven, omdat zij niet gefilmd wilden worden.

Betere plek Toch hoopt Soesila dat de bovenburen een betere plek vinden. 'Ik hoop dat ze een leuke woning vinden en dat ze de tijd hebben om na te denken over wat ze hebben aangericht. Ik zit hier bijna acht jaar, maar die zes maanden dat zij hier hebben gewoond hebben me tien jaar van mijn leven gekost.' LEES OOK: Café kan boete geluidsoverlast niet betalen, vrienden organiseren inzamelingsactie