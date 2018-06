Deel dit artikel:











Kiki Bertens ergert zich aan publiek, maar start goed in Rosmalen Kiki Bertens in actie op het grastoernooi van Rosmalen. (Foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Kiki Bertens is goed begonnen aan het Libema Open in Rosmalen. In de eerste ronde van het grastennistoernooi was ze dinsdag te sterk voor de Russin Natalia Vichljantseva. Die bereikte vorig jaar nog de finale in Rosmalen.

Bertens verloor de eerste set nog met 7-5, maar ze herstelde zich knap. De tweede set won de tennisster uit Wateringen met 6-3 en de derde met 7-6. Bertens noemde haar niveau 'vrij behoorlijk'. 'Ik ben de gehele wedstrijd vrij stabiel gebleven. Maar ik ga niet van gras houden', benadrukte ze na afloop.

'Je hoort echt alle geluiden' De gravelspecialiste, die anderhalve week terug op Roland Garros strandde in de derde ronde, probeerde zich op het centercourt in Rosmalen af te sluiten voor het publiek. 'Ik zei: het is gras, verwacht niet te veel van jezelf. Maar dat is toch lastig. Je hoort echt alle geluiden. Het is mooi om te zien hoe iedereen meeleeft, maar soms ook vervelend.' Bertens liet zich dinsdag één keer gaan en riep richting de mensen in het publiek: 'Houden jullie nou eens een keer jullie mond. Alsjeblieft, dankjewel.'

Haase en Rus Maandag deden ook Hagenaar Robin Haase en Arantxa Rus uit Monster al goede zaken in Ropsmalen. Haase had een lastige loting. Hij trof in zijn openingsduel servicekanon Ivo Karlovic, maar die zette hij in een prima duel opzij: 7-6, 6-7 en 6-3. Rus rekende af met de Russin Ekaterina Aleksandrova: 6-7, 6-4 en 7-6.