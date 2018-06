Caravan in sloot | Foto: Twitter Vreugdenhil Berging

MAASDIJK - Een niet alledaagse klus voor bergingsbedrijf Vreugdenhil uit Den Hoorn. Onderaan de Maasdijk lag woensdagochtend een caravan in de sloot. Deze is waarschijnlijk losgeschoten tijdens het rijden.

Dit meldt mediapartner WOS. Het bedrijf laat op Twitter weten dat het de sleurhut inmiddels uit het water heeft gehaald. Of de gebruikers al op vakantie waren geweest of nog moeten is onduidelijk.