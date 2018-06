Mandy van den Berg stelt zich weer beschikbaar voor Oranje

NAALDWIJK - Voetbalster Mandy van den Berg wil weer uitkomen voor het Nederlands elftal. De 27-jarige Naaldwijkse had een sabbatical genomen nadat ze tijdens het Europees Kampioenschap vorige zomer haar basisplaats was kwijtgeraakt. 'Ik zal nooit bedanken voor Oranje', vertelde ze woensdag voor de camera van Veronica. 'Ik wil graag een vervolg geven aan mijn verhaal bij het Nederlands elftal.'

Van den Berg was woensdag tijdens de interland Nederland - Slowakije in het Abe Lenstra-stadion als analist voor Veronica aanwezig. Ze vertelde dat ze een paar weken eerder een gesprek had met bondscoach Sarina Wiegman. Tot een selectie leidde dat niet. 'Wiegman wilde geen aanpassingen in de selectie maken, ook niet op de stand-bylijst', zei Van den Berg.

Tot op heden speelde de speelster van Valencia 88 interland waarin ze zes keer doeltrof. De grootste triomf met de Oranje-leeuwinnen was de Europese titel in eigen land. De oud-speelster van ADO Den Haag kwam toen wel na enkele wedstrijden op de reservebank terecht.

