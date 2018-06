Deel dit artikel:











Onbekende stof gelekt bij postsorteercentrum, een persoon onwel Hulpdiensten bij het postsorteercentrum in Den Hoorn | Foto: Regio15 Brandweer bij postsorteercentrum Den Hoorn | Foto: Omroep West Hulpdiensten bij postsorteercentrum Den Hoorn | Foto: Omroep West

DEN HOORN - Bij het postsorteercentrum in Den Hoorn is woensdag een iemand onwel geworden. De oorzaak is een lekkend vat in een busje dat op het terrein stond, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Uit voorzorg is het sorteercentrum ontruimd, er waren zo'n dertig mensen aan het werk.

Welke stof er precies gelekt is, is nog niet duidelijk: 'We onderzoeken nu wat voor een stof het is', laat de brandweer weten. (later meer)