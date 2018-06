Deel dit artikel:











Sorteercentrum ontruimd na lekken desinfectiemiddel; drie personen onwel Hulpdiensten bij het postsorteercentrum in Den Hoorn | Foto: Regio15 Brandweer bij postsorteercentrum Den Hoorn | Foto: Omroep West Hulpdiensten bij postsorteercentrum Den Hoorn | Foto: Omroep West

DEN HOORN - Een sorteercentrum van PostNL in Den Hoorn is woensdagochtend ontruimd geweest nadat drie personen onwel werden. De oorzaak was een lekkend pakketje met desinfectiemiddel, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Uit voorzorg werd het sorteercentrum ontruimd, er waren zo'n dertig mensen aan het werk.

Het pakketje met het middel raakte beschadigd bij het in- of overladen in een busje dat op het terrein stond, volgens de brandweer. 'Hierdoor is het flesje met desinfectiemiddel waarschijnlijk gebroken en verspreidde het een penetrante geur', vertelt de woordvoerder. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, twee anderen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Rond 10.15 uur kon iedereen weer aan het werk.