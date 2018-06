Van ontucht verdachte invalleraar ontkent én bekent ontucht

GOUDA - Julio V. (41) uit Barendrecht, tot eind vorig jaar werkzaam als invalleerkracht bij de Goudse basisschool Carrousel, ontkent dat hij ontucht had met een zesjarige leerlinge. Hij geeft wel toe dat hij een minderjarige jongen heeft misbruikt in de Zeeuwse plaats Oostkapelle.

Dat bleek dinsdag bij de Haagse rechtbank, tijdens een voorbereidende zitting. De verdachte verscheen zelf niet op de zitting, maar bleef in zijn cel. Volgens zijn advocaat vond hij het een te grote belasting om in de rechtszaal aanwezig te zijn.

Hij zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) het meisje uit Gouda betast hebben bij de billen en de vagina. Dat zou meermalen gebeurd zijn vorig jaar. Dit heeft de verdachte tegenover de politie niet willen toegeven.



Seksueel misbruik Oostkapelle

Anders ligt dat met het seksueel misbruik van een jongen in Oostkapelle. Dat heeft hij volgens zijn advocaat toegegeven. Het OM meent dat het misbruik plaatsvond in een periode van ruim vier jaar, van begin 2013 tot september 2017. Het zou begonnen zijn toen de jongen zeven jaar oud was, en gebeurde in de privésfeer.

De Barendrechter zou ook van de jongen pornografische foto’s gemaakt hebben. Dat heeft hij ook toegegeven, zegt zijn advocaat. Het OM verdenkt hem er verder van dat hij van zijn geslachtsdeel een foto heeft gestuurd naar een andere minderjarige jongen. Dat weet de verdachte zich niet meer te herinneren. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 4 september.