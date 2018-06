Deel dit artikel:











Diploma in de pocket? Gefeliciteerd! Deel jouw foto met tas en vlag Foto: ANP

REGIO - Het is een spannende dag voor meer dan 200.000 examenleerlingen in Nederland: woensdag krijgen zij het verlossende telefoontje met de mededeling of zij geslaagd of gezakt zijn. Ben jij geslaagd? Stuur dan een foto naar Omroep West!

Om 8 uur heeft het College voor Toetsen en Examens de normering van de examens bekendgemaakt. Aan de hand daarvan rekenen scholen uit welke cijfers leerlingen hebben gehaald en of zij daarmee geslaagd zijn. Leerlingen die gezakt zijn worden meestal als eerste gebeld. Volgende week maandag tot en met donderdag zijn de herexamens voor leerlingen die dat nodig hebben.

Geslaagd? Stuur jouw foto! Ben jij geslaagd of is een van de (klein)kinderen geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je leukste foto met de schooltas in de vlaggenmast en wie weet zie jij jouw foto terug op onze site. Vergeet niet om de naam van de geslaagde erbij te vermelden. Foto's kun je sturen naar dit e-mailadres of via onze Facebookpagina.