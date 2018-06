Deel dit artikel:











Ambtenaren klagen over nieuw gebouw: zo druk dat ze gaan 'handdoekje leggen' Bij de her-opening van het gebouw keek iedereen nog vrolijk | Foto: Koen van Weel/ANP

DEN HAAG - Te weinig werkplekken, een gebrek aan privacy, en een slechte sfeer. Het zijn slechts enkele van de vele genoemde klachten over de Rijnstraat 8, het overheidsgebouw in Den Haag waar sinds eind vorig jaar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn gehuisvest.

Het Center for People and Buildings deed van augustus 2017 tot maart dit jaar onderzoek naar het gebouw, dat ruim 3000 werkplekken telt, voor zo’n 6000 werknemers. Het idee voor het gebouw was dat mensen vaker voor flexwerken zouden kiezen, bijvoorbeeld vanuit huis. Hier vloeit ook meteen een van de meest gehoorde klachten uit voort: de drukte. Vooral op maandag, dinsdag en donderdag is het dringen geblazen, en na 8.30 uur is het lastig een werkplek te vinden bij collega’s in de buurt. 'Krapte leidt tot ‘handdoekjes leggen', waardoor werkplekken niet beschikbaar zijn en schaarste wordt ervaren', schrijven de onderzoekers.



Weinig privacy en vieze wc's Het gebouw won vorig jaar een architectuurprijs, iets wat bij de werknemers alleen maar meer hoon en ergernis oplevert. Mooi ogende zaken als doorzichtige halve bollen aan de muur die fungeren als telefoonplek ('gesprekken zijn gewoon te volgen'), en lage bankjes ('zitting te diep en rugleuning te laag') zijn verre van praktisch. 'Een van de leidinggevenden, die weet wat het is om rugklachten te hebben, zegt zijn medewerkers te hebben verboden om op deze bankjes te werken', staat in het rapport. Een opsomming van enkele andere klachten: een sombere sfeer, onder meer door het gebruik van zwart in het decor. Open werkplekken met te weinig privacy, onduidelijke iconen en bewegwijzering en vieze wc’s en werkplekken.



Meer kleur in het gebouw De onderzoekers komen met maar liefst 42 aanbevelingen. Zo moet er volgens hen betere bewegwijzering komen, en geluidsdichte cellen waarin mensen kunnen bellen. Ook moet er functioneler meubilair komen, en worden onderzocht of er meer kleur in het gebouw kan komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het Rijksvastgoedbedrijf onder valt, laat weten de klachten serieus te nemen. 'Er wordt gewerkt aan een mix van verbeteringen op het gebied van facilitaire voorzieningen, inrichting en kleurgebruik voor verdere verbetering.'