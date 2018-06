Opnieuw onrust over woningbouw Wings-terrein Den Haag

DEN HAAG - De bewoners rondom het voormalige Wings-terrein in Den Haag zijn er niet gerust op. Eind vorig jaar blokkeerde een meerderheid van de Haagse gemeenteraad na verzet van omwonenden het plan om woningen te bouwen op de sportvelden. Maar nu lijkt de optie 'woningbouw' toch niet van tafel. ' We maken ons zorgen', zegt Ernst Leupen van de werkgroep Mozartplantsoen.

Joris Wijsmuller, die tot vorige week wethouder was, werkte aan plannen om op de sportvelden zestig tot negentig woningen te bouwen. Maar omwonenden wilden dit niet en voerden - met succes - actie tegen de plannen. Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich afgelopen december in een motie uit tegen de bouwplannen. Ook werd afgesproken dat er een werkgroep zou worden opgericht met daarin bewoners en ambtenaren van de gemeente. Deze werkgroep zou zich buigen over een goed en betaalbaar alternatief plan.

'We hebben nu vier vergaderingen gehad', vertelt Ernst Leupen die namens wooncomplex de Componist in de werkgroep zit. 'Ondanks de aangenomen motie waarin staat dat woningbouw niet wenselijk is, blijkt de projectleider van de gemeente die in de werkgroep zit, vast te houden aan het idee dat woningbouw mogelijk is. Bovendien is de gemeente nog niet samen met de projectontwikkelaar op zoek gegaan naar een alternatieve plek voor het bouwplan. Wij maken ons hier grote zorgen over.'



VVD baalt

Ook VVD-raadslid Chris van der Helm is niet blij met de nieuwe onrust. 'Woningbouw is nou juist wat de bewoners niet willen', zegt hij. 'De motie die we samen met GroenLinks indienden was duidelijk: géén woningbouw op de velden aan de Mozartlaan. Ik baal er van dat er nu toch weer onzekerheid is ontstaan. Om aan deze onzekerheid een einde te maken vraag ik het nieuwe stadsbestuur zwart op wit toe te zeggen dat er géén woningbouw komt op de velden aan de Mozartlaan.'

De werkgroep heeft dinsdagavond tijdens een vergadering inmiddels al wel een voorkeursvariant voor de invulling van het Wings-terrein gekozen. Twee externe bureaus maakten vier modelschetsen. 'We hebben gekozen voor het model waarbij het huidige gebouw behouden blijft en er een park wordt aangelegd', zegt Leupen. 'In september leggen we deze voorkeur voor aan alle betrokkenen tijdens een algemene bewonersbijeenkomst. Daarna gaat het voorstel naar VVD-wethouder Boudewijn Revis die sinds vorige week verantwoordelijk is. We hopen dat Revis wil luisteren naar ons.'