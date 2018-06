Olijfboot blijft zeilers Volvo Ocean Race nipt voor

DEN HAAG - Het was nagelbijten voor de schippers van de Nordlys, een zeilboot vol duurzame olijfolie. Het zeilschip, zonder motor, moest voor vrijdag de haven van Scheveningen bereiken vanwege de Volvo Ocean Race. De afgelopen dagen is er door de zeilers keihard gewerkt en met resultaat; het schip komt woensdagmiddag aan op Scheveningen.

'De schippers hebben keihard moeten werken. Er was ontzettend veel tegenwind, die ook nog eens uit een verkeerde hoek kwam. Dit maakte het heel moeilijk om de juiste kant op te varen', vertelt Saskia Poelman van Fairtransport. 'Ik denk dat de bemanning erg opgelucht is als ze straks hun eindbestemming hebben bereikt.'

De boot was onderweg van Portugal naar Scheveningen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Vanaf vrijdag is de haven van Scheveningen gesloten vanwege de Volvo Ocean Race, dus vandaar dat er haast geboden was.



Olijfboot

Eén van de bemanningsleden is de Haagse Marije Passos. Ze vertrok drie jaar geleden naar Portugal om daar een olijfgaard te runnen. Daar ondervond zij voor welke uitdagingen olijfboeren dagelijks komen te staan. Daar boeren bleek een hele uitdaging, want de olijftelers voelen de gevolgen van klimaatverandering. 'Het ene jaar staat het water tot aan de knieën door extreme regenval, het andere jaar worden de gaarden geteisterd door droogte en bosbranden', vertelt Marije.

Ze heeft een samenwerking tussen verschillende olijfboeren in de regio rond de Portugese stad Coimbra opgezet om ondanks de tegenslagen het hoofd boven water te houden. Ze hoopt de biologische olijfolie nu ook in Nederland aan de man te kunnen brengen. Dat deed ze al wel kleinschalig in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.



Afhankelijk van de wind

Door het transport met een zeilschip wil Marije het klimaatprobleem en tegelijk de problemen van waar olijftelers mee te maken krijgen, op de kaart zetten. 'We laten zien dat het gewoon kan, producten met de wind brengen. Alleen duurt het allemaal wat langer. Niet zoals met een webshop dat het de volgende ochtend bezorgd wordt.'

