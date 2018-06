COLUMN: Cybersukkels bestaan niet

DEN HAAG - In een groot artikel in ons OM-blad Opportuun deze maand vertel ik dat het hoog tijd wordt dat we meer cyberzaken gaan draaien. Alleen... die zaken moeten er wel zijn! En daar zit nog best een uitdaging.

Cybercriminaliteit is de criminaliteit van de toekomst, over een tijdje is het net zo "gewoon" als tasjesroof of inbraken. We moeten dus ervaring opdoen om die zaken aan te pakken, om boeven veroordeeld te krijgen.

Helaas wordt vooralsnog weinig aangifte gedaan van cybercrime. Precies weten we het niet, maar de schatting is dat slechts één op de acht slachtoffers van cybercrime aangifte doet. Uit schaamte misschien, of in het geval van bedrijven: uit angst voor reputatieschade.

Een initiatief als Alert Online kan dan erg helpen. Zij interviewen ondernemers, als ze dat willen anoniem, over hún ervaring met cybercrime. Wat gebeurde er? Hoe kwamen ze erachter? Hoe groot was de schade? En wat hebben ze er aan gedaan?

Zulke initiatieven zijn enorm belangrijk. Enerzijds helpen ze zo andere ondernemers om niet dezelfde fout te maken. Ze worden dan ook Cybersecurity Held genoemd. Maar het laat anderen ook zien: het ligt niet aan jou, je bent geen sukkel als het je overkomt, dit soort dingen gebeurt iedereen.

Als meer mensen hun cyberzaken melden bij politie, komen wij steeds beter beslagen ten ijs in de rechtszaal. En als je ze meldt bij Alert Online, kun je via een mooi filmpje ook nog eens anderen het goede voorbeeld geven.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

