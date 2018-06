Deel dit artikel:











Delano Ladan en Hennos Asmelash mogen op huurbasis vertrekken bij ADO Delano Ladan (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft te kennen gegeven dat Delano Ladan en Hennos Asmelash komend seizoen mogen worden verhuurd. Ladan is een 18-jarige spits die tot vier invalbeurten kwam het afgelopen seizoen. Asmelash is een speler die bij voorkeur als controlerende middenvelder speelt. De achttienjarige speelde tot nu toe drie wedstrijden in de hoofdmacht van de residentieclub.

Asmelash kan ook uit de voeten als rechtsback. Een positie waar ADO nog geen vervanger heeft voor de vertrokken Tyronne Ebuehi. Asmelash is afkomstig van DSO uit Zoetermeer, waarvan hij als veertienjarige de overstap maakte naar de hofstad. Ladan heeft ook zijn roots bij de club uit Zoetermeer liggen, maar speelde voordat hij naar ADO kwam nog voor Haaglandia. Aanvaller Chovanie Amatkarijo start komend seizoen bij Jong ADO. De buitenspeler werd afgelopen seizoen verhuurd aan RKC en probeerde eerder een contract af te dwingen bij het Italiaanse Bari. Amatkarijo werd door voormalig ADO-trainer Zeljko Petrovic omschreven als een mix van Memphis Depay en Eljero Elia. In het eerste elftal van ADO speelde hij één keer.