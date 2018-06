Monument neergestort vliegtuig Tweede Wereldoorlog onthuld in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het herdenkingsmonument voor de omgekomen bemanning van het in de Tweede Wereldoorlog neergehaalde Halifax-gevechtsvliegtuig is woensdag onthuld in Alphen aan den Rijn. In de nacht van 16 op 17 juni 1944 stortte de Canadese bommenwerper neer bij de Dijksloot in Alphen. Een Duits vliegtuig schoot het toestel uit de lucht. Alle zeven inzittenden kwamen om het leven.

Initiatiefnemer Gerrit Vos was destijds getuige van het neerstorten. Vos en zijn familie hebben zich jarenlang ingezet voor een gedenkplaats. Bij winkelcentrum Herenhof staat nu een social sofa, een bankje waarop door graffiti-kunstenaar Joost Zwanenburg een Halifax is aangebracht. Ook hangt er een bord aan de muur met informatie over de vliegtuigcrash.

Gerrit was negen jaar toen de oorlog uitbrak. De nacht waarin de Halifax neerstortte weet hij zich nog goed te herinneren. 'De bommenwerper vloog brandend over ons huis. Tien tellen later stortte die neer. Dat was heel angstig. We hoorden de jongens nog kermen.'



Monument

Het is een verhaal dat niet veel mensen kennen. Daarom wilde Gerrit Vos dat er een gedenkplek bij winkelcentrum Herenhof kwam voor de omgekomen soldaten. Samen met de inmiddels overleden ooggetuige Jacques Plomp nam hij initiatief voor een gedenkteken. Maar dat was lastiger dan gedacht. Volgens Gerrit hadden de gemeente en de veteranenvereniging nauwelijks interesse.

Gerrits dochter Anjo besloot uiteindelijk te helpen. 'Ze zei: ik ga er mee verder. Binnen een jaar heeft ze heel veel voor elkaar gekregen. Daar ben ik heel blij mee', zegt een emotionele Gerrit.



Documentaire

In 2015 was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 70 jaar na de bevrijding door de geallieerden. Klik hier om de documentaire 'Tweede Wereldoorlog - Het verhaal van Gerrit Vos', gemaakt door Studio Alphen in 2015, te bekijken.