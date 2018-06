'Zwevende' stoomwals van Groot-Brittannië wint WK Zandsculpturen

DEN HAAG - Geen sierlijke vrouw of indrukwekkende tijger, maar een stoomwals die lijkt te zweven heeft het WK Zandsculpturen gewonnen. De jury maakte woensdagmiddag bekend dat Baldrick Buckle uit Groot-Brittannië de winnaar is van het wereldkampioenschap. Tweede werd Katsu Chaen uit Japen en de derde plek ging naar Thomas Koet uit de Verenigde Staten.

Volgens Buckle is zijn zandkunstwerk een 'komische paradox van een zware stoomwals die moeiteloos in de lucht zweeft'. Buckle heeft het kunstwerk de naam 'De weg vanaf Scheveningen' gegeven en dat is niet voor niks. 'Scheveningen is de plek waar ik begon met zandsculpturen en nu, twintig jaar later, heb ik de ambitie om zandsculptuur als fenomeen een verdiende plek te geven binnen het hedendaagse kunstforum.'

Het winnende zandkunstwerk is op het Lange Voorhout te bewonderen samen met de sculpturen van de verliezende landen Japan, Singapore, Rusland, Mexico, Ierland, de Verenigde Staten en Tsjechië.



Nederlandse zandsculptuur

Voor elke sculptuur is 40.000 kilo speciaal zand gebruikt. De sculpturen blijven tot 19 augustus te zien, daarna wordt het zand in de bouw hergebruikt. Omdat Nederland gastland is van het WK mocht het niet meestrijden om de eer. Wel bouwden de Nederlanders een zandsculptuur die speciaal wordt opgedragen aan Scheveningen.

