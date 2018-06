'Geweldsincidenten Delft vragen om snelle uitbreiding cameratoezicht'

DELFT - De VVD in Delft wil dat de gemeenteraad soepeler om kan gaan met regels over meer cameratoezicht in de stad. De partij dient woensdagavond een motie in voor dat plan. 'We willen de burgemeester ruimte geven om direct camera's te kunnen plaatsen', aldus VVD-raadslid Dimitri van Rijn.

Aanleiding voor de motie zijn de verschillende geweldincidenten in Delft afgelopen weken. In de nacht van maandag op dinsdag werden op de Beestenmarkt en de Molslaan twee panden onder vuur genomen. Voor de derde keer in vijf weken waren panden in het centrum van Delft het doelwit van geweld. Woensdag werd bekend dat er drie mensen zijn opgepakt.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt kondigde aan het cameratoezicht uit te willen breiden. Maar daar zitten strenge regels aan verbonden, waardoor het volgens de VVD te lang duurt voordat de camera's geplaatst worden. Daarom roept de partij de gemeenteraad op in deze situatie af te wijken van die regels.



Panden in Delft doelwit

De afgelopen twee maanden vonden in Delft verschillende geweldsincidenten plaats. In mei dit jaar werden twee ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels.

Tien dagen later was het opnieuw raak in de straat. Er ontplofte een handgranaat bij dezelfde coffeeshop. Of er verband is tussen de zaken wordt onderzocht.



Cameratoezicht op 'hotspots'

'Gelukkig zijn er tot op heden geen zwaargewonden of doden gevallen, maar de aanslagen zorgen voor maatschappelijke onrust', aldus Van Rijn.

'Veel Delftenaren zijn bezorgd, het gevoel van veiligheid is aangetast en ondernemers lopen inkomsten mis.' Volgens de VVD helpt cameratoezicht bij een sterker veiligheidsgevoel, werkt het preventief en helpt het daders op te sporen en vervolgen.'

