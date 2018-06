Racoon en Chef'Special gratis te zien tijdens Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Met grote namen uit de Nederlandse muziekscene is de Volvo Ocean Race ook muzikaal goed omlijst. Vooral op vrijdag 29 juni kan de muziekliefhebber zijn hart ophalen. Op de dag dat koning Willem-Alexander het zeilevenement bezoekt, treden onder andere Racoon en Chef'Special op. De toegang is gratis, maar let op! Wees op tijd. Bij een te grote toeloop worden de hekken gesloten en kunnen mensen die te laat zijn niet meer het concertterrein op, laat de organisatie aan Omroep West weten.

Ook voor de kinderen is er genoeg muzikaal vertier. Woensdag 27 juni heeft als naam Kidsday meegekregen. Het befaamde duo Ernst en Bobbie zal dan optreden en later op de middag is er een optreden van zangeres Maan.

Toen Den Haag in 2015 als tussenhaven fungeerde waren er ook tal van muzikale hoogtepunten. Onder andere DI-RECT!, Waylon, Golden Earring, Miss Montreal, Nielson, Gers Pardoel, Racoon, Typhoon en Anouk gaven acte de présence op het botenfeest.



Beachvolleybal, golf en powerkiten

Dit jaar is er ook veel ruimte voor clinics. Mensen kunnen een kleine cursus volgen in sporten als beachvolleybal, golf en powerkiten.

In de Omroep West-serie Volvo Ocean Race, de finish in Scheveningen, blikken we vooruit op de aankomst van de grootste zeilrace ter wereld in de Scheveningse haven.



