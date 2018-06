DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft het Haagse gerechtshof woensdag in hoger beroep gevraagd alsnog onbeperkte TBS met dwangverpleging op te leggen aan kinderpornoverzamelaar Sebastiaan van der M. (41) uit Schoonhoven. Hij kreeg in mei vorig jaar, naast een celstraf van 30 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk, een TBS-maatregel van maximaal vier jaar opgelegd. Het OM vindt die TBS-duur te kort en ging daarom in beroep.

De Schoonhovenaar was in 2001 al veroordeeld voor kinderporno en drie jaar later voor het verkrachten van drie tienermeisjes. Daar kreeg de man toen zes jaar cel en TBS voor opgelegd. Toen straf en TBS er op zaten, trof de politie in 2016 opnieuw kinderporno bij hem thuis aan.

De aard van die gevonden kinderporno is zo heftig, dat gevreesd kan worden voor daadwerkelijk misbruikgevaar in de toekomst, vindt het OM. 'Verdachte is een groot gevaar voor kinderen', zo valt volgens de aanklaagster uit het verleden te leren. 'Bij hem gaan porno en misbruik hand in hand.' Het OM wil dat de man nu niet meer de samenleving in komt voordat hij is uitbehandeld.





Kind verwekken

De aanklaagster wees het hof op appjes van de Schoonhovenaar naar zijn vriendin. In die appjes stelde hij de vriendin voor een kind bij haar te verwekken, om dat kind een paar jaar later te gaan misbruiken. Uit die berichtjes kwam ook naar voren dat de vriendin zelf in contact was gekomen met een man die het stel had aangeboden om met zijn dochtertje hetzelfde te komen doen.

'Tel daar het verleden en de onbetrouwbaarheid van verdachte maar bij op', zo bepleitte de aanklaagster de door haar gewenste zwaarste TBS-variant. De raadsman van de Schoonhovenaar gaat juist voor de mildste TBS-variant, in geheel voorwaardelijke vorm.



'Een appje is geen misbruik'

'Wat het OM wil, kan ook helemaal niet, omdat er geen kind echt in gevaar is geweest door mijn client', sprak de advocaat beslist. Er was nu immers alleen over een mogelijk misbruik ge-appt. De geeiste TBS met dwangverpleging mag in dit geval niet worden opgelegd volgens de wet, zegt de advocaat.

Het OM wil, naast de onbeperkte TBS, ook weer 30 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk opgelegd zien. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.