Drie arrestaties na granaat en kogelregen Delft

DEN HAAG - De politie heeft afgelopen nacht drie mensen aangehouden vanwege de geweldsincidenten in Delft. Ook zijn er twee huizen in de regio doorzocht. Meer kan de politie op dit moment niet zeggen, omdat de verdachten 'in beperkingen' zitten. Dat betekent dat ze niet met de buitenwereld mogen praten, maar alleen met hun advocaat.

Dinsdag werd Delft in alle vroegte voor de derde keer in vijf weken tijd opgeschrikt door een geweldsincident. Eerst waren coffeeshops en een zonnestudio het doelwit. Dinsdag was het raak bij een juwelenzaak en een café. Die zijn door de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt voorlopig gesloten.

Zeker twee panden werden dinsdag door kogels geraakt. In de nacht werden de Molslaan en de Beestenmarkt dit keer opgeschrikt door schoten. Begin mei was het ook al raak in Delft. Toen werden coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels. Een week later ontplofte er toen een handgranaat bij dezelfde coffeeshop. Ook lag er toen aan handgranaat bij een andere coffeeshop, The Game in de Breestraat.