Regiogenoot wint MasterChef

'Koken is altijd al mijn passie geweest' | Foto: Frederick van Emstede

LEIDERDORP - Hij mag zich de beste amateurkok van Nederland noemen. De 40-jarige Frederick van Emstede won woensdagavond de finale van het televisieprogramma MasterChef. 'Ik heb als een gek zoveel mogelijk recepten uit mijn hoofd geleerd', vertelt Van Emstede.

Hij zat midden in een verhuizing van Leiden naar Leiderdorp toen hij hoorde dat hij op auditie mocht komen. 'Dankzij mijn collega's, die hadden me opgegeven. Zelf heb ik wel eens overwogen mee te doen, maar ik was bang om te falen', vertelt Van Emstede.

Van Emstede werkt als kredietmanager bij een deurwaarderskantoor. Hoe komt een kredietmanager in de finale van een kookprogramma terecht? 'Koken is altijd al mijn passie geweest. Met een studieboek kan ik niets, maar geef me een kookboek en mij hoor je niet meer. Daar ben ik uren zoet mee', aldus de hobbychef.



Van kredietmanager naar beste amateurchef van Nederland

Nu staat hij dus in de finale. En die is naar eigen zeggen heel spannend: 'De andere twee finalisten zijn gewoon ontzettend goed. De concurrentie is sterk', aldus Van Emstede.

Maar van een beetje spanning is de hobbychef niet vies: 'Ik heb dat nodig om goed te presteren. En dat moet bij MasterChef, anders lig je eruit. Ik sta constant aan.'



Vier uur 's ochtends de wekker

Om de zenuwen te onderdrukken, heeft Van Emstede zich tot in de puntjes voorbereid. 'Ik ben om vier uur 's ochtends opgestaan en als een gek zoveel mogelijk recepten uit mijn hoofd gaan leren.'

'Ook ben heel tactisch gaan denken: wat zijn de zwakke punten van mijn tegenstander? Een van mijn tegenstanders had ik nog nooit een dessert zien maken, dus ben ik voor een knaller van een dessert gegaan.' En die tactiek heeft z'n vruchten afgeworpen!



