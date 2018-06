Volop paren en broeden in Avifauna: 'Dit is telkens weer een bekroning op je werk'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is druk in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Nu het voorjaar al even aan de gang is, zijn veel vogels bezig met paren, eieren leggen of broeden. De verzorgers hebben het dan ook extra druk. 'Dit is eigenlijk wel de mooiste tijd van het jaar.'

Een van de verzorgers in Avifauna is Simon van der Luit. Hij maakt elke dag zijn rondje langs de verschillende vogels. 'Je loop er wat meer achteraan', legt hij uit. 'Er zijn vogels die je in plaats van twee keer per dag soms wel vier of vijf keer per dag moet voeren.'

Het vogelpark heeft een primeur als het gaat om de incastern, een zeevogel die uit de familie van de meeuw komt. 'Het is namelijk de eerste keer dat we hier jongen van hebben.' Van der Luit brengt er dagelijks vijf of zes keer voedsel naar toe. 'Insecten en vis. De ouders kunnen dan volop voeren en de jongen groeien dan snel.'



'Je leeft ernaar toe'

Voor Simon van der Luit is het voorjaar toch telkens weer een 'bekroning' op zijn werk. 'Je werkt het hele jaar tussen de vogels en je leeft naar het moment dat er jongen komen toe. En als je dan deze resultaten ziet, dan maakt je dat gelukkig.'