Brunel moet alle zeilen bijzetten om kans op overwinning te behouden in Ocean Race Volvo Ocean Race - Dongfeng leider in het algemeen klassement aan het werk. (foto:Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - Team Brunel ligt op de vierde plaats tijdens de tiende etappe van de Volvo Ocean Race. Naaste concurrenten Mapfre en Dongfeng liggen op plek één en twee in de etappe. Wil Brunel nog kans maken op de eindoverwinning dan zal het een paar boten voorbij moeten varen in de huidige race. In het algemeen klassement staat de Nederlandse boot op de derde plaats met drie punten achterstand op nummer één Mapfre. De andere Nederlandse boot; AkzoNobel ligt vijfde in de huidige race en staat vierde in het algemeen klassement.

De boten varen op dit moment ten noorden van de Schotse kust en zijn op weg naar Gothenburg in Zweden. De etappe begon in Cardiff, de hoofdstad van Wales. De tussenstand tijdens de tiende etappe:

De winnaar van de tiende etappe krijgt zeven punten, nummer twee mag zes punten aan het totaal toevoegen en de nummer drie vijf. Dit gaat zo door tot de nummer zeven. De rodelantaarndrager mag één punt aan het totaal toevoegen. De stand na etappe negen:



