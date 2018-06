Deel dit artikel:











Eerste dag voor de Hollandse Nieuwe Nieuwe haring (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Vanaf woensdag ligt 'ie weer bij de viskramen: De Hollandse Nieuwe. En ieder jaar is de vraag natuurlijk of de haring weer net zo goed is als de voorgaande jaren. Natuurlijk komen de 'deskundigen' dit jaar weer superlatieven tekort om te omschrijven hoe goed deze zilte rakkers dit jaar wel weer niet zijn. Maar wat denken de visboeren hier zelf van?

Dit jaar ligt het vetpercentage van de haring tussen de 18 en 19 procent, liet het Nederlands Visbureau eerder al weten. Dat is vetter dan vorig jaar, maar niet zo vet als in 2016. Toen lag het vetgehalte op 19 tot 20 procent. Kortom het ene jaar is de haring wat vetter dan het andere jaar. Ook is traditiegetrouw eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild. In Scheveningen bracht het 78-duizend euro op. Dat geld gaat zoals ieder jaar naar een goed doel en dat is dit jaar stichting hulphond. LEES OOK: Genaaid met ouwe haring als Hollandse Nieuwe? Zo voorkom je dat!