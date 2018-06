Hagenaars geven Groep de Mos-wethouder huiswerk mee tijdens spreekuur

DEN HAAG - Groep de Mos blijft naar de stad luisteren, ook als de partij in het pluche terecht komt. Dat beloofde de partij, die afgelopen maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste van Den Haag werd. Vorige week zijn de twee Groep de Mos-wethouders geïnstalleerd en deze week start een van twee, wethouder Rachid Guernaoui met een wekelijks spreekuur in de stad. Voor zijn eerste spreekuur was hij woensdagmiddag in Loosduinen.

Ongeveer twaalf mensen hebben woensdagmiddag de moeite genomen om naar het stadsdeelkantoor Loosduinen te komen. Wethouder Guernaoui (Groep de Mos) heeft mensen die wat op hun lever hebben uitgenodigd om problemen of klachten met hem te delen. En dat hebben de bezoekers van het spreekuur genoeg.

Leny van Oosterhout is met vier buurtgenoten gekomen. Ze vertelt dat de rolcontainers die de bewoners hebben onlangs zijn meegenomen. 'We zouden een ondergrondse afvalcontainer krijgen maar omdat er te veel buizen in de grond liggen kan dit volgens de gemeente niet', zegt ze. 'Nu moeten we 1700 meter lopen om ons vuil weg te gooien. Maar veel bewoners zijn ouder en slecht ter been. Dit is dus heel vervelend.'



'Bezoekers zoeken zich het apelazarus'

Een andere bewoner die op het spreekuur is afgekomen wil een bord bij zijn huis. 'Ik zou graag een bord willen hebben met de nummers 38 tot en met 56 want mijn huis is soms onvindbaar. Dan sta ik op het balkon van mijn huis te schreeuwen en zoeken bezoekers zich het apelazarus.'

Marijke van Doorn heeft een opmerking over een hondenlosloopgebied. ' Het is niet duidelijk of in het wijkpark het Kleine Hout honden wel of niet mogen loslopen', vertelt ze. ' Er staat maar een bord. Maar ik vraag mij af of dit dan voor het hele park geldt. Als ik mensen aanspreek dan zeggen zij vaak dat het hele park een losloopgebied is, maar ik weet dat niet zeker. Ik hoop antwoord op mijn vraag te krijgen.'

Antwoorden





Wethouder Guernaoui heeft driftig meegeschreven met alle op- en aanmerkingen. Hij noteert namen en rugnummers en probeert overal op terug te komen. 'We gaan proberen om overal een antwoord op te krijgen', legt hij uit. 'Dat kan ik in veel gevallen niet direct geven maar we komen er wel op terug. Het kan een antwoord zijn zoals: we hebben er naar gekeken, dit is er aan de hand en dit kunnen we er aan doen. Soms zal er geen oplossing zijn maar we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.'

De wethouder gaat elke week een spreekuur ergens in de stad houden. 'We beginnen eerst met een bezoek aan alle stadsdelen en daarna gaan we ook andere locaties bezoeken. Dit vind ik belangrijk. Bovendien is participatie een van mijn verantwoordelijkheden. Ik ben dus wekelijks in de stad om mensen te helpen.'



Oplossing

De bezoekers van het spreekuur zijn blij dat ze met hun problemen bij de wethouder zijn geweest. 'We hopen dat de gemeente een oplossing heeft', zegt Van Oosterhout. 'En als we niets meer horen, dan trekken we gewoon weer aan de bel.'