Niet geslaagd, toch feest voor Koen uit Rijswijk

DEN HAAG - Geen dag in het jaar dat er zoveel mensen tegelijk met zoveel zenuwen bij de telefoon zitten als vandaag. De dag dat alle 200 duizend eindexamenkandidaten de uitslag krijgen. Geslaagd, gezakt, of herexamen.

Een van hen is havist Koen van den Bos uit Rijswijk. Zijn ouders en eigenlijk hij zelf ook wel, houden rekening met een herexamen, en misschien wel zakken. 'De hele tijd geen fli... eh weinig uitvoeren, en uiteindelijk je de pestpokken leren,' zegt zijn moeder, Caroline Koot. 'En dan haalt 'ie het ook. Of bijna. Het is een schat, hoor, maar het is een jongen.'

Koen wordt tussen twee en drie uur door de school gebeld, zo is beloofd, en om twee over twee gaat de telefoon al. De zenuwen gieren Koen al uren door de keel. 'Ja, ja, okay,' klinkt het een paar keer. Maar zijn ouders blijven in het ongewisse. Hij lacht nog, dus hij is niet gezakt....



'Feest dat hij niet is gezakt'

'Ik moet een 5,9 voor engels halen of een 6,6 voor wiskunde en dan ben ik geslaagd,' zegt Koen als hij de telefoon neerlegt. 'Een herkansing!' roept zijn moeder. En vader Hans maakt een fles champagne open.

'Het is toch een feest dat hij niet is gezakt,' zegt Hans van den Bos. Maar volgende week moet Koen nog wel even aan de bak. En de feesten, die vanaf vanavond losbarsten, gaat hij daarnaartoe? 'Ik ga wel even een borreltje halen,' zegt Koen met een schuin oog naar zijn moeder. En die haalt weer haar hand over haar hart.