IN BEELD: Geslaagd! Andrew uit Zoetermeer is geslaagd voor vmbo-t Voor Carmen mocht de vlag uit! Ook Fleur is geslaagd! Geen vlag, maar een smiley Lana is blij! Lotje is cum laude geslaagd! Ook voor Niels mag de vlag uit Confetti voor Rachel! Geslaagd! Proost, Babiche!

REGIO - Het was nagelbijten voor 200.000 examenleerlingen in Nederland. Wachten op dat ene telefoontje... Geslaagd, gezakt of een herexamen. Voor de scholieren op de foto's hierboven mocht de vlag vandaag uit! Van harte gefeliciteerd!

Woensdagochtend heeft het College voor Toetsen en Examens de normering van de examens bekendgemaakt. Aan de hand daarvan rekenen scholen uit welke cijfers leerlingen hebben gehaald en of zij daarmee geslaagd zijn. Volgende week maandag tot en met donderdag zijn de herexamens. LEES OOK: Pukkeltjes van uitslag eindexamen